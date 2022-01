Im Hafen von Jaffa, Israel, ensteht das Wellenkraftwerk EWP-EDF One, das Strom ins öffentliche Netz einspeisen soll. Der erste Satz Schwimmer und Stützstrukturen ist bereits am Standort angekommen, meldet Eco Wave Power. Das Wellenkraftwerk EWP EDF One wird vom israelischen Energieministerium mitfinanziert. Die insgesamt zehn Schwimmer sollen eine elektrische Leistung von 100 kW liefern. Noch in diesem Monat soll die Installation der Schwimmer und der umgebenden Infrastruktur auf einem 30 Meter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...