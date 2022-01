Berlin - Der CDU-Sozialpolitiker Dennis Radtke will mit einer Technologie-Abgabe für Industriekonzerne die Sozialkassen stabilisieren. "Wir müssen darüber nachdenken, unsere Sozialsysteme finanziell auf breitere Füße zu stellen. Die demografische und die technische Entwicklung stellen uns diese Herausforderung", sagte er der "Bild".



Denkbar wäre es, auch Roboter in die Rentenkasse einzahlen zu lassen, so der Christdemokrat. "Und auch die Tech-Konzerne sollten dazu gezwungen werden, endlich ihren fairen Anteil beizutragen", forderte Radtke. "Wo mit Algorithmen oder im Hochfrequenz-Handel Milliarden verdient werden, kann soziale Sicherheit nicht nur durch Lohnarbeit finanziert werden. Die soziale Marktwirtschaft braucht ein Update, um soziale Sicherheit auch künftig zu garantieren."

