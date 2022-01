Der Euro hat am Montag einen Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüsst.Frankfurt - Der Euro hat am Montag einen Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüsst. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1330 US-Dollar gehandelt und damit etwas unter dem Niveau vom Freitagabend. Zum Franken zeigt sich der Euro dagegen relativ stabil. Er notiert mit 1,0434 weiterhin klar über der Marke von 1,04. Der US-Dollar hingegen hat auf 0...

