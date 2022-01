Am Abend des 14. Dezember hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Trade mit Merck & Co ISIN: US58933Y1055 vorgeschlagen und auch dieser Trade liegt mit dem Hebel-Zertifikat bereits 60 Prozent vorn. Der Artikel dazu wurde unter dem Titel "Merck & Co: Kommt jetzt die Gegenreaktion?" veröffentlicht. Die Aktie hat sich unseren Erwartungen entsprechend entwickelt und hat markante Widerstände geschafft. Mit unserer Trading-Idee mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...