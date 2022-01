Moderate Verluste gab es zum Wochenstart an der Börse in Australien, in Südkorea ging es etwas deutlicher nach unten.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Erholungssignale der US-Börsen haben die Aktienmärkte Asiens zum Wochenstart teils gestützt. So legte der Future auf den breit gefassten US-Index S&P 500 etwas zu. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland am Montag um knapp ein halbes Prozent auf 4844 Punkte. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der...

