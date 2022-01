Die Experten von Bernstein Research haben das Kursziel für die Aktien der Lufthansa von 8,55 auf 8,10 Euro gesenkt, die Bewertung aber auf "KAUFEN" belassen. Die Pandemie gehe nun schon ins dritte Jahr, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Anleger von Fluggesellschaften könnten nun hoffen, dass zeitnah eine Endemie daraus werde mit einem Ende der vielen Reisebeschränkungen. Man sei optimistisch, dass dies im Laufe des Jahres so kommen werde. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

