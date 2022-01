Der Euro hat am Montag einen Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüsst.Frankfurt - Der Euro ist am Montag wieder etwas unter Druck geraten. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitag noch bis auf 1,1365 US-Dollar geklettert ist, gab es heute Morgen eine Gegenbewegung. Mit 1,1327 Dollar notiert der Euro am Vormittag jedenfalls klar tiefer als noch am Freitagabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0429 Franken insgesamt wenig verändert.

