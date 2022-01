FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BAT PRICE TARGET TO 3400 (3300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3220 (3030) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 3840 (3550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 285 (240) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 800 (875) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS IAG PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS NATIONAL GRID TO 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - BERNSTEIN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 6105 (6875) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 177 (157) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP REINITIATES UNILEVER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4500 PENCE - JEFFERIES RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 435 (425) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1520 (1500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 740 (720) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS EXPERIAN TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 3560 (3620) PENCE - RBC CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 600 (575) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1855 (1845) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de