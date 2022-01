Das Jahr 2021 reiht sich nach einer Analyse des Rückversicherers in den besorgniserregenden Langfristtrend zunehmender Zerstörungen durch Naturkatastrophen ein.München - Das Jahr 2021 reiht sich nach einer Analyse der Munich Re in den besorgniserregenden Langfristtrend zunehmender Zerstörungen durch Naturkatastrophen ein. Weltweit richteten Stürme, Hochwasser und andere Naturgefahren im vergangenen Jahr Schäden von 280 Milliarden US-Dollar an, wie der Rückversicherer am Montag mitteilte. Versichert war davon laut Munich Re mit 120 Milliarden Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...