Neben den 23 LIPO-Filialen übernimmt XXXLutz auch den Onlineshop, das LIPO-eigene Logistik-Team in Derendingen und das Servicecenter in Pratteln. Alle 635 Mitarbeitenden von LIPO werden weiterbeschäftigt.Pratteln - Die LIPO Einrichtungsmärkte AG mit ihren 23 Standorten in der Schweiz wird durch die österreichische Möbelhandelsgruppe XXXLutz übernommen. Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines Devestitionsprogramms der bisherigen Eigentümerin Steinhoff International Holdings. Alle 635 Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt. Die Transaktion soll bis Mitte 2022 abgeschlossen sein. Neben den 23 LIPO...

