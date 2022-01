Der Euro hat am Montag einen guten Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne zum US-Dollar wieder eingebüsst.Frankfurt - Der Euro hat am Montag einen guten Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne zum US-Dollar wieder eingebüsst. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitag noch bis auf 1,1365 Dollar geklettert war, ist es nun zu einer Gegenbewegung gekommen. Der Euro wird aktuell zu 1,1319 Dollar gehandelt. Auch gegenüber dem Franken kann sich der Dollar befestigen und kostet aktuell 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...