"Schnellere Zinserhöhungen der Fed könnten die Finanzmärkte erschüttern, zu einer Verlangsamung der US-Nachfrage und zu Kapitalabflüssen aus den Schwellenländern führen", so der Internationale Währungsfonds (IWF) in einem am Montag veröffentlichten Blog-Post. Wichtige Zitate Eine breite Lohninflation oder anhaltende Angebotsengpässe könnten die US-Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...