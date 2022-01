Take-Two erhofft sich durch den Zukauf Kostenersparnisse von rund 100 Millionen Dollar jährlich innerhalb der ersten zwei Jahre nach Abschluss.New York / San Francisco - Der US-Computerspiel-Entwickler Take-Two will den amerikanischen Browserspiele-Betreiber Zynga übernehmen. Alle ausstehenden Zynga-Aktien sollen zum Preis von je 9,86 US-Dollar gekauft werden, teilten die Unternehmen am Montag in New York und San Francisco mit. Dabei sollten ungefähr zwei Drittel des Betrages in Take-Two-Anteilen sowie 3,50 Dollar in bar bezahlt werden.

