Im vergangenen Jahr hat BYD in Europa erstmals mehr als eine Gigawattstunde (GWh) an Batteriekapazität abgesetzt. Das entspricht einer Verdoppelung gegenüber 2020. Auch in anderen Regionen der Welt steigt die Nachfrage. BYD Co. Ltd, Hersteller wiederaufladbarer Batterie-Speicher, verzeichnete 2021 auf dem gesamten europäischen Markt ein starkes Wachstum. Die Spitzenposition nahm dabei Deutschland ein, gefolgt von Italien, Österreich und der Schweiz. Mehr als 100.000 PV-Speichersysteme, insbesondere ...

