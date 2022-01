München - Der FC Bayern München will für den fortgesetzten sportlichen Erfolg finanziell nicht zu offensiv agieren. Man gehe keine "unkalkulierbaren Risiken" ein, sagte Vereinspräsident Herbert Hainer dem "Kicker".



Auch wenn alles darauf fuße, Spiele zu gewinnen, werde man die wirtschaftliche Stabilität "nie auf dem Altar des sportlichen Erfolgs opfern". Man rechne in den Gremien oft "mit spitzem Bleistift", was die eigenen Möglichkeiten seien. "Verantwortungsvolles Handeln in finanziellen Fragen ist eine der Erfolgsformeln des FC Bayern", fügte Hainer hinzu. Der ehemalige Adidas-Chef ist seit November 2019 Präsident des Rekordmeisters.

