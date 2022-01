Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten kehrte den Abwärtstrend des Vortages um und stieg am Freitag um rund 5,2.000 Kontrakte, wie aus den Flash-Daten der CME Group hervorgeht. Das Volumen folgte diesem Trend und stieg um rund 112,9.000 Kontrakte. Erdgas peilt 4,00 $ und mehr an Der Anstieg der Erdgaspreise am Freitag war auf das steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...