Callahan bringt umfangreiche Vertriebs- und Marketingerfahrungen mit, die er in leitenden Positionen bei amerikanischen Unternehmen wie McAfee, HP oder Juniper und zuletzt als Senior Vice President of Global Marketing bei Cofense gesammelt hat.Schaffhausen - Acronis, globaler Anbieter von Cyber Protection-Lösungen, hat Michael Callahan zum neuen Chief Marketing Officer (CMO) ernannt. Er bringt umfangreiche Vertriebs- und Marketingerfahrungen mit, die er in leitenden Positionen bei amerikanischen Unternehmen wie McAfee, HP oder Juniper und zuletzt als Senior Vice President of Global Marketing bei Cofense gesammelt hat. Als Global CMO von...

