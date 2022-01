Auftrieb verleiht dem Dollar vor allem die Geldpolitik der US-Notenbank. Das Fed könnte die Zinsen schneller erhöhen als bisher gedacht.Frankfurt - Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar deutlich nachgegeben. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1322 Dollar und damit deutlich weniger als am Freitagabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Dollar klar höher. Mit einem Kurs von 0,9251 Franken hat er sich inzwischen klar von der 0,92er-Marke abgehoben. Am Freitagabend lag der Kurs noch darunter.

