Das Aufwärtsmomentum beim USD/CNH könnte das Paar in den nächsten Wochen wieder an die Marke von 6,4100 bringen, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Letzten Freitag betonten wir, dass "der steile und schnelle Anstieg schon einiges vorweggenommen hat und es unwahrscheinlich ist, dass der USD noch viel weiter steigt", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...