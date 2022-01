Der Anstieg beim USD/JPY bis in den mittleren Bereich von 116,00 scheint in letzter Zeit an Schwung verloren zu haben, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Am vergangenen Freitag erwarteten wir, dass der USD zwischen 115,55 und 116,20 seitwärts tendieren würde. In der Folge bewegte sich der USD zwischen 115,50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...