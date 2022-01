In diesem Jahr steht der ausgeprägte Verlauf der vier Jahreszeiten in Südtirol im Mittelpunkt der Marlene®-Kommunikationskampagne. Um die Kernbotschaft der Jahreszeiten auch im Winter nach außen zu tragen, verleiht seit kurzer Zeit ein kunstvolles Winter-Label den Marlene®-Äpfeln ein einzigartiges Design. Marlene® celebrates winter with an original new sticker....

Den vollständigen Artikel lesen ...