Die Aktie von Infineon befindet sich seit mehreren Monaten in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung. Auch in den ersten Monaten des neuen Jahres könnte die DAX-Aktie seitwärts tendieren. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie von Infineon können risikofreudige Anleger eine stolze Seitwärtsrendite erzielen. Infineon gilt als einer der weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-Lösungen, der wichtige Zukunftsmärkte bedient. Im Dezember, also vor wenigen Wochen, verkündete Infineon zum Beispiel ...

