Infineons Q1'25-Ergebnisse übertrafen die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn, doch im Jahresvergleich bleiben die Ergebnisse enttäuschend. Während die Nachfrage in wichtigen Märkten weiterhin schwach ist, sorgten Lösungen für KI-Stromversorgung und die zunehmende Verbreitung von SiC für eine gewisse Kompensation. Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf "stagnierend bis leichtes Wachstum" (zuvor "leichter Rückgang"), was jedoch hauptsächlich auf Währungseffekte und nicht auf eine tatsächliche Nachfragenerholung zurückzuführen ist. Ermutigend ist, dass der Auftragsbestand erstmals seit neun Quartalen einen leichten sequenziellen Anstieg verzeichnete, was die Erwartungen des Managements an eine schrittweise Erholung leicht untermauert. Dennoch bleiben branchenweite Gegenwinde, Lagerkorrekturen und geopolitische Risiken - insbesondere mögliche Trump-Zölle und die nachlassende E-Mobilitätsnachfrage - kurzfristige Herausforderungen. Infolgedessen passen die Analysten von mwb research ihr Kursziel auf 35,00 EUR (von zuvor 33,00 EUR) an und behalten ihre HALTEN-Empfehlung bei, bis sich die Nachfrageerholung deutlicher abzeichnet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG