FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3750 (3880) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BP PRICE TARGET TO 700 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 3160 (2900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 730 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GREAT PORTLAND TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 750 PENCE - BERENBERG RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HELICAL PRICE TARGET TO 520 (475) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IMPAX PRICE TARGET TO 1550 (1500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WORKSPACE GROUP TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 850 (670) PENCE - BERNSTEIN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 250 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 260 (245) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS UNILEVER TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 4500 (5000) PENCE - BOFA RAISES TESCO TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 320 PENCE - CITIGROUP CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 316 (355) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS CRODA INTERNATIONAL TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 9400 (9500) P - CITIGROUP RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 265 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HAYS TO 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 210 (155) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DIRECT LINE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 340 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5400 (5200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 11500 (11600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3300 (3700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DARKTRACE PRICE TARGET TO 800 (1030) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NATWEST TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 283 (271) PENCE - JEFFERIES INITIATES COMPUTACENTER WITH 'BUY' - TARGET 4100 PENCE - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 321 (315) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HSBC PRICE TARGET TO 473 (414) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 63 (57) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MICRO FOCUS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 600 (510) PENCE - JEFFERIES RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 258 (235) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES IMPAX PRICE TARGET TO 1585 (1435) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de