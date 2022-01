Michael Saliba vom Institut für Photovoltaik (ipv) der Universität Stuttgart will das Wachstum von Perowskit-Dünnschichten künftig mit Licht steuern. Ziel ist es, beständige Perowskite für effiziente Solarzellen herzustellen. Perowskite sind eine neue Klasse von kostengünstigen Halbleitern, die das Potenzial haben, auf höchst effiziente Weise Strom zu erzeugen. Perowskit-Dünnschichten stellen Forscher her, indem sie eine flüssige Lösung durch eine spezielle Trocknung in einen Festkörper überführen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...