Die EU streitet darüber, ob sich Strom aus Atomkraft oder aus Gaskraftwerken für die Aufnahme in den Reigen der nachhaltigen, grünen Investments qualifizieren. "Da gehören sie nicht hin, das ist klar", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Das Gute ist, dass institutionelle Investoren das bereits seit Langem wissen, danach handeln und daran auch nichts ändern werden." Seit Jahren wartet die Branche auf die Vorgaben der EU in Sachen Nachhaltigkeit von Investments. "In dieser Zeit hat sich aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...