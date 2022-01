Nach den klaren Verlusten der vergangenen drei Handelstage haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag eine Erholung verzeichnet.Paris / London - Nach den klaren Verlusten der vergangenen drei Handelstage haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag eine Erholung verzeichnet. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 1,22 Prozent auf 4291,11 Punkte, nachdem er seit Donnerstag rund 3,5 Prozent eingebüsst hatte. Der Cac 40 in Paris gewann am Dienstag 1,21 Prozent auf 7202,13 Punkte. Der FTSE 100 in London legte um...

