Der Fed-Politiker Richard Clarida kündigte am Montag an, dass er am Freitag von seinem Posten als stellvertretender Vorsitzender des FOMC zurücktreten werde, zwei Wochen bevor seine Amtszeit im Gouverneursrat der Zentralbank ursprünglich enden sollte. Die Ankündigung seines vorzeitigen Rücktritts folgt auf die zunehmende öffentliche Kritik an Transaktionen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...