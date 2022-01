Wie Holland die Agrarwirtschaft optimiert: Aus holländischen Gewächshäusern kommen Tomaten und tropische Früchte; energiesparend und hocheffizient werden Gemüse und Obst hier angebaut, so der Nachrichtensender SWR. Niemand holt aus so wenig Platz so viele Tomaten heraus wie die Niederlande: 50 Kilo im Jahr pro Quadratmeter, heißt es. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...