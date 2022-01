Insgesamt gingen 2021 laut Dun & Bradstreet 3946 Unternehmen in ein Insolvenzverfahren, 4% mehr als 2020, aber immer noch weniger als in den Vor-Corona-Jahren.Zürich - Auch wenn die Unternehmenskonkurse in der Schweiz im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht anstiegen, liegt deren Zahl doch immer noch deutlich unter dem Wert der Vor-Corona-Jahre. Offenbar verhinderten die COVID-19-Kredite, die Härtefallhilfen sowie der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit nicht nur einen Anstieg der Konkurse. Die staatlichen Unterstützungsmassnahmen ermöglichten sogar...

