Für seine Fonds hat sich der Assetmanager mit 50 Prozent an GP Joule Projects beteiligt. Bereits zuvor erwarb KGAL mehrere Photovoltaik- und Windkraftprojekte von dem norddeutschen Unternehmen.Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG hat für ihre Fonds KGAL ESPF 4 und KGAL ESPF 5 jeweils 25 Prozent an GP Joule Projects erworben. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine konkreten Angaben. Es hieß dazu nur: "Ein Großteil des Kaufpreises stärkt die Finanzkraft der GP Joule Projects. Die Mittel werden für die Weiterentwicklung bestehender Projekte, aber noch mehr für den Ausbau des Portfolios ...

