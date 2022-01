Der EuroStoxx50 steigt am späten Vormittag um 0,73 Prozent auf 4313,13 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch die Erholung vom Vortag fortgesetzt. Rückenwind lieferten gute US-Vorgaben. Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,73 Prozent auf 4313,13 Punkte. An den grossen Länderbörsen ging es ebenfalls nach oben. Der Cac 40 in Paris gewann 0,61 Prozent auf 7227,76 Punkte. Der FTSE 100 in London legte um 0,73 auf 7446,27 Prozent zu.

