Der seit 1999 in Luxemburg tätige Online-Wertpapierhändler hat 8200 Kunden und Kundenvermögen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro.Zürich - Die Swissquote-Gruppe übernimmt die Keytrade Bank Luxembourg, die Online-Wertpapierhandel anbietet. Damit werde Swissquote zum klaren Marktführer im Bereich digitale Anlagedienstleistungen in Luxemburg, teilte das Geldhaus am Mittwoch in einem Communiqué mit. «Mit der Übernahme der Keytrade Bank Luxembourg setzen wir unsere Expansion in Europa verstärkt fort. Zudem bauen wir unser...

Den vollständigen Artikel lesen ...