Das in einem Wissenschaftsmuseum in den Niederlanden ausgestelltes Solarmodul ist eines von 2748 Modulen aus der ältesten Photovoltaik-Anlage des Landes. Das Modul hat einen Wirkungsgrad von etwa 9 Prozent und eine Ausgangsleistung von 18 Watt. 1982 stellte es das deutsche Unternehmen AEG-Telefunken her.von pv magazine International Museon-Omniversum, ein Museum für Wissenschaft und Kultur in Den Haag in den Niederlanden, stellt derzeit ein Solarmodul aus, das in der ältesten Photovoltaik-Anlage des Landes verwendet wurde. Es handelt sich dabei um ein 18-Watt-Modul, dass das deutsche Unternehmen ...

