"Wir stehen kurz vor dem Höhepunkt der Inflation", sagte Francois Villeroy de Galhau, Mitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), am Mittwoch in einem Interview mit LCI TV. Weitere Zitate "Die EZB wird tun, was nötig ist, um eine Inflation von 2 % zu erreichen." "Die französische Wirtschaft ist trotz Omicron insgesamt widerstandsfähig". Marktreaktion ...

