Berlin - Die christdemokratische Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer soll auf Vorschlag der Jungen Union Mitglied im CDU-Präsidium werden. JU-Chef Tilman Kuban wird die Personalie am Mittwochabend dem Bundesvorstand der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU vorschlagen, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf eigene Informationen.



Die 32-jährige Kemmer aus Esslingen am Neckar sitzt seit 2014 im Bundestag und wurde im November vergangenen Jahres zur Vorsitzenden der Jungen Gruppe der Abgeordneten von CDU und CSU gewählt. Zuletzt war bekannt geworden, dass der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sich für einen Platz der JU im Parteipräsidium einsetzt. Die CDU-Führungsgremien werden auf dem Bundesparteitag am 22. und 23. Februar neu gewählt.

