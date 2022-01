Der US-Dollar wird sich im ersten Quartal gegenüber der indischen Rupie voraussichtlich weiterhin in einer Handelsspanne von 74/76 bewegen, so die Ökonomen der Credit Suisse. Sie sind optimistisch, was die Aussichten für die indische Wirtschaft angeht. Wichtige Zitate: "Für das vierte Quartal erwarteten wir einen höheren USDINR, da Indiens starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...