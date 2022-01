"2022 wird ein Übergangsjahr werden. Meine Marktbeobachtungen zeigen - wie auch die KOF-Prognosen - dass im 2023 wieder rund 80% der internationalen Gäste zurückkehren werden."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Kessler, Sie sind als optimistischer Mensch bekannt. Kommt Ihnen diese Lebenseinstellung nach bald zwei Jahren in der Pandemie nie abhanden? Urs Kessler: Im Gegenteil: Mein Optimismus hilft mir auch gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Ich will vorwärtsschauen, das Jungfraubahnen-Team immer von Neuem motivieren und das Unternehmen möglichst sicher und...

Den vollständigen Artikel lesen ...