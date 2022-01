Die Pandemie hat zu einer weltweiten Ausbreitung von Homeoffice in Unternehmen geführt. Und der Trend dürfte Corona überdauern.Zürich - Die Pandemie hat zu einer weltweiten Ausbreitung von Homeoffice in Unternehmen geführt. Der Trend dürfte Corona überdauern, wie eine am Donnerstag publizierte Studie der OECD und der Jobseite Indeed zeigt. Demnach ist der Anteil der Menschen, die von zuhause aus arbeiten, in den meisten Ländern der Staatengemeinschaft deutlich in die Höhe geschnellt. Insgesamt hat sich der...

