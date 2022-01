Patrick Linden (Clartan Asscociés): Ausblick 2022

10.01.2022 - Ein versöhnliches Jahresende und ein Jahresstart mit Rekordständen - das macht Freude, führt gleichzeitig aber zur Frage wie es an den Börsen und Kapitalmärkten in 2022 weitergehen wird.

Das Zins-Inflations-Dilemma ist Ihnen bewusst. Einige Gedanken hierzu habe ich Ihnen bereits in einem Video-Statement zum Jahresstart zusammengefasst.

Darüber hinaus werden wir diesen verschiedenen Frage in unserem 1. Quarterly Fundmanager update am 18. Januar um 11h00 mit interessanten Details nachgehen.

Eines darf ich an dieser Stelle bereits vorwegnehmen: Trotz Rekordständen an den Börsen weisen unsere Fonds allesamt extrem günstige Bewertungen auf und bieten neben Aufwertungspotenzial eine hohe Resilienz im Falle von Rücksetzern.