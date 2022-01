Interview: Die stark gestiegenen Preise an der Strombörse sorgen für zusätzliche Attraktivität der Direktvermarktung. Ampere Cloud bietet seinen Kunden nun ein eigenes Produkt dazu an, mit dem Betreiber "krasse Mehrerlöse" erzielen können, wie Geschäftsführer Florian Strunck erklärt.Ampere Cloud kündigt nach Abschluss seiner letzten Finanzierungsrunde im Herbst an, dass 2022 neue Services angeboten werden sollen. Das neue Jahr hat nun begonnen. Können Sie mehr verraten? Florian Strunck: Ja, pünktlich zum Jahresbeginn launchen wir eine eigene Direktvermarktung. Das ist eine starke Nachricht auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...