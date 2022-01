Die Anlagen sollen Solarstrom- und Obsternte an einem Ort kombinieren. Das Fraunhofer ISE wird das Projekt leiten und gemeinsam mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl die 5 Anlagen mit mindestens 1650 Kilowatt Leistung realisieren.Im April wird es die erste Innovationsausschreibung geben, die sich speziell an Agri-, Floating- und Parkplatz-Photovoltaik-Projekte richtet. Bereits am Donnerstag gaben das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium von Baden-Württemberg bekannt, dass sie 5 Modellanlagen für Agri-Photovoltaik mit insgesamt etwa 2,5 Millionen Euro bis 2024 fördern werden. Das ...

