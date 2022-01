Im Dezember war die Sonneneinstrahlung in fast ganz Deutschland genauso hoch wie im langjährigen Mittel. Nur in manchen Regionen Süddeutschlands und der Alpen schien die Sonne etwas mehr als im Durchschnitt der Vergangenheit. Im Dezember 2021 lag die durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Deutschland 17 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das entspricht genau dem Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der Deutsche Wetterdienst (DWD) ermittelt hat.Die höchste Einstrahlung konnte der Deutsche ...

