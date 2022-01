Die britische Außenministerin Liz Truss twitterte am Donnerstag: "Ich freue mich darauf, @MarosSefcovic heute Morgen zu konstruktiven Gesprächen in Chevening begrüßen zu dürfen." "Meine Priorität ist der Schutz des Friedens in Nordirland und des Karfreitagsabkommens von Belfast", fügte sie hinzu. Truss' Kommentare kommen im Vorfeld des Treffens am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...