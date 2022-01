Die neu aufgenommenen Mittel werden in die App und in neue Funktionen für Musiklehrpersonen und Musikschülerinnen investiert.Zürich - Das Jungunternehmen Matchspace Music lancierte Ende 2020 die innovative Plattform für individuellen Musikunterricht in der Schweiz. Innerhalb von weniger als 12 Monaten gelang es, ein Angebot von 250 qualifizierten Musiklehrpersonen in der Schweiz mit über 500 Kursen und mehr als 45 verschiedenen Musikinstrumenten aufzubauen und so zum führenden Anbieter in der Schweiz zu wachsen.

