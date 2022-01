"Ich wäre offen für mehr als drei Zinserhöhungen in diesem Jahr, wenn dies erforderlich ist", sagte Patrick Timothy Harker, Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, am Donnerstag. Weitere Kommentare "7% Inflation ist sehr hoch, sehr schlecht". "Wir können etwas tun, indem wir die Zinssätze erhöhen". "Würde weniger Zinserhöhungen befürworten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...