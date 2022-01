Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag wie bereits am Vortag wieder leicht nachgegeben.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag wie bereits am Vortag wieder leicht nachgegeben. Geringer als erwartet gestiegene Produzentenpreise in den USA konnten die Verluste auch nicht verhindern. Diese stiegen im Dezember im Vergleich zum Vormonat um lediglich 0,2 Prozent, was eine Indikation dafür sein könnte, dass sich das Inflationstempo nun wieder verlangsamt...

