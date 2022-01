Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Die Aufwärtsbewegung der Vortage geriet somit etwas ins Stocken.Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen. Die Aufwärtsbewegung der Vortage geriet somit etwas ins Stocken. Mit minus 0,01 Prozent auf 4315,90 Punkte ging der Leitindex der Eurozone aus dem Handel. Der Kursverlauf am Nachmittag ähnelte dem an der New Yorker Nasdaq, sodass die Kurse mit dem dort etwas schwächeren Technologiesektor zeitweise etwas unter Druck...

