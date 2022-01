Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, sagte am Donnerstag, je näher die Inflation an das Zielniveau herankomme, desto leichter werde es für die Fed sein, die Zinssätze in einem angemesseneren Tempo zu normalisieren. Barkin führte weiter aus, dass der Zeitpunkt und das Tempo etwaiger Zinsschritte von der Inflation abhängen ...

