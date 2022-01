Der Apfel ist in Deutschland das meistgekaufte Obst. Diese Beliebtheit wird jährlich am 11. Januar mit dem "Tag des deutschen Apfels" gefeiert. In der Woche des Ehrentages wird das Kernobst im deutschen Lebensmitteleinzelhandel besonders intensiv beworben. Bildquelle: Shutterstock.com Im Jahr 2022 fällt der Tag des deutschen Apfels, wie auch in den vergangenen fünf...

Den vollständigen Artikel lesen ...